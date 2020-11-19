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Минкульт удивлен обысками в музее Революции Достоинства накануне Дня достоинства и свободы

Четверг, 19 ноября 2020, 16:51

В Министерстве культуры и информполитики заявили, что удивлены и внимательно следят за событиями вокруг обысков в музее Революции Достоинства накануне Дня достоинства и свободы.

Источник: пресс-служба Минкульта

Дословно: "Вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции Достоинства накануне Дня Достоинства и свободы, особенно с учетом того, что решение суда о проведении обыска было принято еще 2 ноября 2020 года.

Министерство культуры и информационной политики призывает воздержаться от эмоциональных высказываний и политических спекуляций на теме Революции Достоинства".

Детали: В министерстве отмечают, что подозрение серьезное и дело о крупной сумме бюджетных средств, поэтому сотрудники музея оказывают полное содействие следствию.

Также Минкульт призвал правоохранителей оперативно и, учитывая чувствительность вопроса, максимально открыто расследовать дело.

Основанием для обысков стал договор о выполнении строительных работ мемориального комплекса.

В ведомстве добавили, что речь идет о предприятии-подрядчике работ, которое подозревается в том, что с 2018 года осуществляло взаимоотношения с фиктивными субъектами хозяйствования.

По мнению гендиректора музея Игоря Пошивайло, ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика.

Напомним:

  • 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители.
  • Обыски проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.
  • Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
  • В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.

Украинская правда
Темы: обыскиМайданСБУполициякоррупция


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