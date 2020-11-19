Минкульт удивлен обысками в музее Революции Достоинства накануне Дня достоинства и свободы
В Министерстве культуры и информполитики заявили, что удивлены и внимательно следят за событиями вокруг обысков в музее Революции Достоинства накануне Дня достоинства и свободы.
Источник: пресс-служба Минкульта
Дословно: "Вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции Достоинства накануне Дня Достоинства и свободы, особенно с учетом того, что решение суда о проведении обыска было принято еще 2 ноября 2020 года.
Министерство культуры и информационной политики призывает воздержаться от эмоциональных высказываний и политических спекуляций на теме Революции Достоинства".
Детали: В министерстве отмечают, что подозрение серьезное и дело о крупной сумме бюджетных средств, поэтому сотрудники музея оказывают полное содействие следствию.
Также Минкульт призвал правоохранителей оперативно и, учитывая чувствительность вопроса, максимально открыто расследовать дело.
Основанием для обысков стал договор о выполнении строительных работ мемориального комплекса.
В ведомстве добавили, что речь идет о предприятии-подрядчике работ, которое подозревается в том, что с 2018 года осуществляло взаимоотношения с фиктивными субъектами хозяйствования.
По мнению гендиректора музея Игоря Пошивайло, ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика.
Напомним:
- 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители.
- Обыски проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.
- Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
- В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.