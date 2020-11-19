Шмигаль чекає від мерів пропозиції щодо карантину
Четвер, 19 листопада 2020, 22:31
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із мерами міст питання протидії коронавірусу та заявив, що очікує від них поради щодо посилення карантинних обмежень.
Джерело: Урядовий портал
Пряма мова Шмигаля: "Кожен з нас відповідає за життя та здоров’я людей. Нам потрібно спільно нести цю відповідальність, обмінюватися конструктивними порадами та пропозиціями, щоб разом знайти вихід із ситуації, що склалася.
Ми не хочемо запроваджувати жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантинних обмежень ми готові вислухати ваші поради".
Деталі: Він закликав мерів дотримуватися карантину вихідного дня як єдиної альтернативи локдауну.
Шмигаль також зазначив, що варто розглядати й можливість посилення карантину.
Передісторія:
- У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".
- Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.
- Низка мерів обласних центрів відмовилися вводити карантин вихідного дня. Наприклад, у Тернополі, Черкасах, Житомирі, Івано-Франківську та Львові.
Українська правда