Шмигаль чекає від мерів пропозиції щодо карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із мерами міст питання протидії коронавірусу та заявив, що очікує від них поради щодо посилення карантинних обмежень.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова Шмигаля: "Кожен з нас відповідає за життя та здоров’я людей. Нам потрібно спільно нести цю відповідальність, обмінюватися конструктивними порадами та пропозиціями, щоб разом знайти вихід із ситуації, що склалася.

Ми не хочемо запроваджувати жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантинних обмежень ми готові вислухати ваші поради".

Деталі: Він закликав мерів дотримуватися карантину вихідного дня як єдиної альтернативи локдауну.

Шмигаль також зазначив, що варто розглядати й можливість посилення карантину.

Передісторія: