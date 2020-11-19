Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмыгаль ждет от мэров предложения по карантину

Четверг, 19 ноября 2020, 22:31

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с мэрами городов вопросы противодействия коронавируса и заявил, что ожидает от них советы по усилению карантина.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь Шмыгаля: "Каждый из нас отвечает за жизнь и здоровье людей. Нам нужно совместно нести эту ответственность, обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.

Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы".

Детали: Он призвал мэров соблюдать карантин выходного дня как единственной альтернативы локдауну.

Шмыгаль также отметил, что следует рассматривать и возможность усиления карантина.

Предыстория:

  • В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
  • Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантинана выходные помогут избежать жесткого локдауна.

Украинская правда
Темы: Шмыгальпремьеркарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня
Диджитализация против COVID: власти планируют автоматические штрафы, QR-коды и не только
Шмыгаль предупредил о перспективе 20 тысяч случаев COVID через 3 недели
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!