Шмыгаль ждет от мэров предложения по карантину
Четверг, 19 ноября 2020, 22:31
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с мэрами городов вопросы противодействия коронавируса и заявил, что ожидает от них советы по усилению карантина.
Источник: Правительственный портал
Прямая речь Шмыгаля: "Каждый из нас отвечает за жизнь и здоровье людей. Нам нужно совместно нести эту ответственность, обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.
Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы".
Детали: Он призвал мэров соблюдать карантин выходного дня как единственной альтернативы локдауну.
Шмыгаль также отметил, что следует рассматривать и возможность усиления карантина.
Предыстория:
- В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
- Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
- Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантинана выходные помогут избежать жесткого локдауна.
Украинская правда