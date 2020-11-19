Шмыгаль ждет от мэров предложения по карантину

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с мэрами городов вопросы противодействия коронавируса и заявил, что ожидает от них советы по усилению карантина.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь Шмыгаля: "Каждый из нас отвечает за жизнь и здоровье людей. Нам нужно совместно нести эту ответственность, обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.

Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы".

Детали: Он призвал мэров соблюдать карантин выходного дня как единственной альтернативы локдауну.

Шмыгаль также отметил, что следует рассматривать и возможность усиления карантина.

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