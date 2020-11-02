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Справа Стуса: рішення суду щодо Медведчука увійшло в новий наклад книги

Понеділок, 2 листопада 2020, 11:50
Facebook Yuliya Orlova

Видавництво "Vivat" у новому накладі книги "Справа Василя Стуса" надрукувало рішення  Дарницького райсуду Києва, який заборонив згадувати ім’я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.

Джерело: генеральний директор видавництва "Vivat" Юлія Орлова у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні 2 листопада. А це значить, що ми, як і обіцяли, починаємо відправляти ваші замовлення книги "Справа Василя Стуса".

Цей тираж особливий у всіх сенсах, але прийшла пора розповісти про підготовлений нами з Вахтангом Кіпіані сюрприз.

Ми вирішили: документ - так документ. Тому на форзацах книги розміщено рішення дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може вступити в силу 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані".

Деталі: Наклад у такому вигляді друкується вперше.

Цьому передувало: У 2018 році зі сценарію фільму "Заборонений" про Василя Стуса видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Зі слів учасників зйомок, продюсерам дзвонили "з адміністрації Медведчука" і вимагали прибрати сцену суду над поетом. Після скандалу знімальна група фільму вирішила дозняти видалену сцену суду за участю адвоката Стуса.

У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.  

Медведчук апелює до права на повагу до честі та гідності, недоторканість ділової репутації.

У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду, а до набуття ним чинності - надрукувати новий наклад книги і видати її в аудіоформаті.

Передісторія:

  • Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча сам поет від нього відмовився. Уже 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду", не давши виступити з останнім словом і за відсутності підсудного.
  • Уже в листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.
  • Згідно з архівами, Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив звернути увагу на те, що Стус виконував норму на підприємствах і що поет переніс тяжку операцію шлунка.
  • Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.
  • За незалежності України Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми, а в 2019 році став народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є кумом президента Росії Володимира Путіна та відстоює російські інтереси в Україні..

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Олена Рощенко, УП
Теми: Медведчукісторіясудкультура


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