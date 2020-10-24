Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоформаті

Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", з якої 19 жовтня суд постановив видалити інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, вийде в аудіоформаті.

Джерело: Кіпіані, керівниця видавництва VIVAT Юлія Орлова в Facebook

Деталі: Кіпіані повідомив, що "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, озвучить її відомий режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

У свою чергу, Орлова повідомила, що видавництво разом з партнерами АБУК почали роботу над записом аудіо адаптації книги.

Дослівно Орлова: "Ви ж пам'ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні — найважливіше точно буде озвучено".

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