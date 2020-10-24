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Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоформаті

Субота, 24 жовтня 2020, 13:33
Книга Справа Василя Стуса вийде в аудіоформаті
Facebook Орлової

Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", з якої 19 жовтня суд постановив видалити інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, вийде в аудіоформаті.

Джерело: Кіпіані, керівниця видавництва VIVAT Юлія Орлова в Facebook

Деталі: Кіпіані повідомив, що "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, озвучить її відомий режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

У свою чергу, Орлова повідомила, що видавництво разом з партнерами АБУК почали роботу над записом аудіо адаптації книги.

Дослівно Орлова: "Ви ж пам'ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні — найважливіше точно буде озвучено".

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Знати більше: СТУС БЕЗ ШАНСУ НА ЗАХИСТ: ведмежа послуга Медведчука 

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"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних

Передісторія: 

  • У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
  • 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонив розповсюдження накладу до усунення порушення немайнових прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.
  • У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.
  • 22 жовтня Видавництво "Vivat" розпочало друк нового накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки попередній тираж розкупили. 

Українська правда

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Теми: Медведчуксуд
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