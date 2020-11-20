Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Не анексований, а окупований: МінТОТ пояснив, як називати Крим

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:00

Помилково називати Крим "анексованим", правильно – "тимчасово окупованим" Росією, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Джерело: заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко під час презентації аналітичної доповіді "Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги", підготовленої Радою зовнішньої політики "Українська призма"; МінТОТ

Пряма мова Яременка: "Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими - це Російська Федерація. Вся міжнародна спільнота використовує формулювання "тимчасово окуповані території" як щодо півострова, так і щодо Донбасу. Дозволяється також використання формулювання "спроба анексії" щодо Криму, але не "анексія".

Це вкрай важливо і для нас у тому числі. Це підкреслює відповідні зобов’язання РФ за міжнародним гуманітарним правом"

Деталі: У МінТОТ зазначають, що використання терміну "анексований" щодо українського півострова Крим – регулярна помилка, якої припускаються як засоби масової інформації, так і експертне середовище. 

Згідно з українським законодавством, Кримський півострів включно з містом Севастополь є тимчасово окупованими Російською федерацією територіями України.

Яременко нагадав, що визначення "анексія" фактично продовжує російський наратив про те, що питання повернення Криму та Севастополя до України начебто є закритим.

У МінТОТ із цим не згодні й наполегливо просять користуватися терміном "тимчасова окупація", адже, впевнений Яременко, "Крим повернеться під контроль України".

Цьому передувало: Третій Комітет Генасамблеї ООН 18 листопада вкотре визнав незаконними російські органи влади в Криму.

В останній резолюції Комітету засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно "окупаційними органами Російської Федерації".

Росія вважає Крим своєю територією на підставі псевдореферендуму від 18 березня 2014 року, який не визнає ні Україна, ні демократичний світ.

Довідка: Анексія – це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія як один із видів агресії тягне за собою міжнародно-правову відповідальність.

Окупація, на відміну від анексії, не призводить до зміни юридичної належності території. У результаті анексії місцеве населення приєднаної території, як правило, утворює етнічну (національну) меншину у складі іншої держави.

Знати більше: Back in the USSR. Як змінюється Крим під російською окупацією

Українська правда
Теми: КримокупаціяанексіяМінТОТ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Немає міжнародного розшуку: Суд пояснив, чому скасував арешт Януковича

фото, відеоУ Білорусі тисячі людей прощаються з убитим активістом

Кулеба висунув Маркарову на посаду посла в США

На тисячу більше другий день поспіль: в Україні 14 575 випадків COVID за добу 

"Держпереворот" під час Майдану: ДБР викликає політиків за заявою нардепа ОПЗЖ

Новини 19 листопада: обшуки в музеї, великий герб України

Усі новини...
Крим
Захарова заявила, що РФ готова приймати міжнародні місії в Криму, але на своїх умовах
Санду: Я продовжу говорити, що Крим – це Україна
У Путіна погрожують відповіддю Україні за арешт російських літаків
Останні новини
15:36
Україна внесла 44 країни до "червоного" списку COVID-19
15:34
Країни Балтії ввели нові санкції проти Мінська: покарано міністрів спорту та інформації
15:17
ОАСК взявся за позов звільненого заступника голови ДБР: Бабіков хоче повернути посаду
15:15
Чотири країни приєдналися до розширених санкцій ЄС за Керченський міст
15:09
Кабмін у п'ятницю подасть проєкт бюджету-2021 у Раду до другого читання – нардеп
15:00
Вереснева смертність в Україні зросла на більше як 15%
15:00
Не анексований, а окупований: МінТОТ пояснив, як називати Крим
14:40
В уряді Вірменії змінили трьох міністрів, у тому числі міністра оборони
14:36
Перед матчем в Лізі Європи у кількох футболістів "Зорі" підтвердили COVID-19
14:20
Лукашенко каже, що американські спецслужби засіли в Києві і "качають планету"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!