Не аннексированный, а оккупированный: МинТОТ объяснил, как называть Крым

Ошибочно называть Крым "аннексированным", правильно – "временно оккупированным" Россией, информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Источник: заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко во время презентации аналитического доклада "Новая политика деоккупации: указатели и предостережения", подготовленной Советом внешней политики "Украинская призма"; МинТОТ

Прямая речь Яременко: "Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными – это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированных территориях" как в отношении полуострова, так и в отношении Донбасса. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" в отношении Крыма, но не "аннексия".

Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву".

Детали: В МинТОТ отмечают, что использование термина "аннексированный" по отношению к украинскому полуострову Крым – регулярная ошибка, которую допускают как средства массовой информации, так и экспертная среда.

Согласно украинскому законодательству, Крымский полуостров, включая город Севастополь, является временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины.

Яременко напомнил, что определение "аннексия" фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма и Севастополя в Украине якобы является закрытым.

В МинТОТ с этим не согласны и настойчиво просят пользоваться термином "временная оккупация", поскольку, уверен Яременко, "Крым вернется под контроль Украины".

Этому предшествовало Третий Комитет Генассамблеи ООН 18 ноября в очередной раз признал незаконными российские органы власти в Крыму.

В последней резолюции Комитета осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно "оккупационными органами Российской Федерации".

Россия считает Крым своей территорией на основании псевдореферендума от 18 марта 2014 года, который не признают ни Украина, ни демократический мир.

Справка: Аннексия – это насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. По международному праву аннексия как один из видов агрессии влечет за собой международно-правовую ответственность.

Оккупация – это занятие вооруженными силами части государства или всей его территории без получения суверенных прав на эти территории. Оккупация, в отличие от аннексии, не приводит к изменению юридической принадлежности территории.

В результате аннексии местное население присоединенной территории, как правило, образует этническую (национальную) меньшинство в составе другого государства.

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Новая крымская резолюция ООН: тренды-2020 и битва за поддержку