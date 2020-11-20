В Офісі генпрокурора заспокоюють: Янукович має ще один заочний арешт

В Офісі генерального прокурора пояснюють, що стосовно експрезидента Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

Джерело: заступник керівника департаменту по "справах Майдану" ОГП Денис Іванов, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це рішення (Київського апеляційного суду) не означає, що у Януковича є можливість повернутися, і щодо нього не будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Ви всі знаєте, що в справі щодо державної зради вирок вступив у законну силу, він засуджений до 13 років позбавлення волі. В іншому кримінальному провадженні.. щодо захоплення державної влади щодо Януковича обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

І щодо цього рішення захист зараз проводиь певні апеляційні процедури. Вчора засідання було відкладено, наступне призначено на 28 грудня цього року".

Деталі: За його словами, після винесення ухвали про скасування заочного арешту прокуратура звернулася до суду для дачі дозволу на затримання Януковича.

Іванов каже, що слідчий суддя Печерського суду дала дозвіл в разі появи підозрюваного Януковича затримати його і доставити в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу.

Також за словами представника ОГП, Київський апеляційний суд досі не видав повний текст рішення про скасування заочного арешту для Януковича.

Апеляційний суд стверджує, що наявність міжнародного розшуку Януковича прокурор і слідчий не довели, в зв'язку з чим справу направлено на новий розгляд. Однак, за словами Іванова, якби дійсно були встановлені такі обставини, то була би пряма відмова в задоволенні клопотання слідчого і прокурора.

При цьому він підкреслив, що суд визнав обґрунтованість обвинувачення Януковича з організації силового розгону мітингувальників.

Іванов стверджує, на сьогоднішній день скасування рішення про заочний арешт і направлення справи на повторний розгляд має негативні наслідки для слідства "лише в тому, що слідчому і прокурору необхідно заново проходити процес доведення обставин в суді першої інстанції".

Представник ОГП підкреслив, що прокуратура буде підтримувати своє клопотання про заочний арешт у суді першої інстанції.

Нагадаємо: Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.

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