В Офисе генпрокурора успокаивают: у Януковича есть еще один заочный арест

В Офисе генерального прокурора поясняют, что в отношении экс-президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.



Источник: замруководителя департамента по "делам Майдана" ОГП Денис Иванов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Данное определение (киевского апелляционного суда) не означает, что у Януковича есть возможность вернуться, и в отношении него не будут применены меры уголовно-правового характера.

Вы все знаете, что в деле по госизмене приговор вступил в законную силу, он осуждён к 13 годам лишения свободы. В другом уголовном производстве.. по захвату государственноой власти в отношении Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

И в отношении этого определения защита сейчас проводят определенные апелляционные процедуры. Вчера заседание было отложено, следующее назначено на 28 декабря этого года".



Детали: По его словам, после вынесения определения об отмене заочного ареста прокуратура обратилась в суд для дачи разрешения на задержание Януковича.

Иванов говорит, что следственный судья Печерского суда дала разрешение в случае появления подозреваемого Януковича задержать его и доставить в суд для решения вопроса о применении меры пресечения.

По словам представителя ОГП, Киевский апелляционный суд до сих пор не выдал полный текст решения об отмене заочного ареста для Януковича.



Апелляционный суд утверждает, что наличие международного розыска Януковича прокурор и следователь не доказали, в связи с чем дело направлено на новое рассмотрение. Однако, по словам Иванова, если бы действительно были установлены такие обстоятельства, то был бы прямой отказ в удовлетворении ходатайства следователя и прокурора.



При этом он подчеркнул, что суд признал обоснованность обвинения Януковича по организации силового разгона митингующих.



Иванов утверждает, на сегодняшний день отмена решения о заочном аресте и направление дела на повторное рассмотрение имеет негативные последствия для следствия "лишь в том, что следователю и прокурору необходимо заново проходить процесс доказывания обстоятельств в суде первой инстанции".

Представитель ОГП подчеркнул, что прокуратура будет поддерживать свое ходатайство о заочном аресте в суде первой инстанции.

Напомним: После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги.

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.

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