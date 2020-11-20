Штрафи за відсутність масок: поліція спершу робитиме зауваження
П'ятниця, 20 листопада 2020, 22:28
Очільник Нацполіції Ігор Клименко наголосив, що людей за відсутність масок штрафуватимуть лише у разі відмови надягти маску, а спочатку лише проситимуть.
Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба Нацполіції
Пряма мова Клименка: "Згідно з нововведеннями, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без надягнутих масок або респіраторів.
Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника".
Передісторія:
- 6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №3891 про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.
- 19 листопада закон підписав президент Володимир Зеленський.
- З 21 листопада в Україні вже можуть штрафувати за відсутність маски у громадських місцях.
Українська правда