Штрафи за відсутність масок: поліція спершу робитиме зауваження

Очільник Нацполіції Ігор Клименко наголосив, що людей за відсутність масок штрафуватимуть лише у разі відмови надягти маску, а спочатку лише проситимуть.

Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба Нацполіції

Пряма мова Клименка: "Згідно з нововведеннями, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без надягнутих масок або респіраторів.

Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника".

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