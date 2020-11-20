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Штрафи за відсутність масок: поліція спершу робитиме зауваження

П'ятниця, 20 листопада 2020, 23:28

Очільник Нацполіції Ігор Клименко наголосив, що людей за відсутність масок штрафуватимуть лише у разі відмови надягти маску, а спочатку лише проситимуть.

Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба Нацполіції

Пряма мова Клименка: "Згідно з нововведеннями, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без надягнутих масок або респіраторів.

Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника".

Передісторія:

  • 6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №3891 про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.
  • 19 листопада закон підписав президент Володимир Зеленський.   
  • З 21 листопада в Україні вже можуть штрафувати за відсутність маски у громадських місцях.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірус


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