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Штрафы за отсутствие масок: полиция начала делать устные замечания

Пятница, 20 ноября 2020, 23:28

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что людей за отсутствие масок будут штрафовать только в случае отказа надеть маску, а сначала будут только просить.

Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба Нацполиции

Прямая речь Клименко: "Согласно нововведениям, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов.

Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя".

Предыстория:

  • 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.
  • 19 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский. 
  • С 21 ноября в Украине можно будет штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирус


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