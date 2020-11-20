Штрафы за отсутствие масок: полиция начала делать устные замечания
Пятница, 20 ноября 2020, 23:28
Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что людей за отсутствие масок будут штрафовать только в случае отказа надеть маску, а сначала будут только просить.
Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба Нацполиции
Прямая речь Клименко: "Согласно нововведениям, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов.
Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя".
Предыстория:
- 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.
- 19 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский.
- С 21 ноября в Украине можно будет штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
Украинская правда