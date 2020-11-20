Штрафы за отсутствие масок: полиция начала делать устные замечания

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что людей за отсутствие масок будут штрафовать только в случае отказа надеть маску, а сначала будут только просить.

Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба Нацполиции

Прямая речь Клименко: "Согласно нововведениям, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов.

Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя".

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