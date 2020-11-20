В ОП розповіли, чи розглядають варіант новорічного "локдауну" 

В Офісі президента вважають, що наразі говорити про запровадження новорічного жорсткого карантину зарано.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю для "Інтерфакс"

Пряма мова Тимошенка: "Варіант новорічного "локдауну" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від всіх європейських колег, але говорити про це поки рано. Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб'ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня".

Передісторія: