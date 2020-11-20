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В ОП розповіли, чи розглядають варіант новорічного "локдауну" 

П'ятниця, 20 листопада 2020, 23:59
В ОП розповіли, чи розглядають варіант новорічного локдауну 

В Офісі президента вважають, що наразі говорити про запровадження новорічного жорсткого карантину зарано. 

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю для "Інтерфакс

Пряма мова Тимошенка: "Варіант новорічного "локдауну" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від всіх європейських колег, але говорити про це поки рано. Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб'ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня".

Передісторія:

  • У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".
  • Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.
  • Низка мерів обласних центрів відмовилися вводити карантин вихідного дня. Наприклад, у Тернополі, Черкасах, Житомирі, Івано-Франківську та Львові.

Теми: карантинОфіс президента
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