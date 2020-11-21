В ОП рассказали, рассматривают ли вариант новогоднего "локдауна"

В Офисе президента считают, что пока говорить о введении новогоднего жесткого карантина рано.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс"

Прямая речь Тимошенко: "Вариант Новогоднего "локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе".

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