В ОП рассказали, рассматривают ли вариант новогоднего "локдауна"
Пятница, 20 ноября 2020, 23:59
В Офисе президента считают, что пока говорить о введении новогоднего жесткого карантина рано.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс"
Прямая речь Тимошенко: "Вариант Новогоднего "локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе".
Предыстория:
- В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
- Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
- Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.