У Кіберполіції нарешті пояснили ситуацію із роботою чоловіка Венедіктової
У Кіберполіції стверджують, що чоловік генпрокурора Денис Колесник звільнився у законному порядку, а його посаду перевели у категорію "держслужбовця" для того, щоб "наблизити підрозділи кіберполіції до громадськості".
Джерело: відповідь Кіберполіції на запит "Радіо Свобода"
Дослівно: "З метою наближення підрозділів кіберполіції до громадськості, у першу чергу відходу від стереотипу "каральної функції" поліції до надання сервісу, враховуючи досвід правоохоронних органів іноземних країн, прийняте рішення щодо проведення низки організаційно-штатних змін у структурі департаменту кіберполіції НП України, одна з яких – атестовану посаду заступника начальника департаменту, який відповідальний за напрямок надання сервісу, перевести в ранг державної служби (цивільна особа).
У зв’язку з чим посаду заступника начальника департаменту кіберполіції – начальника 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності) було скорочено".
Деталі: Там також пояснили, чому Колесник перебував на території департаменту після наказу про звільнення. Це, стверджують у Кіберполіції, через те, що при звільненні поліцейський має здати посаду, службову документацію, спецзасоби та матеріальні цінності, які за ним закріплені.
"Виходячи з цього, Денис Колесник після звільнення перебував на території департаменту кіберполіції (ДКП) для реалізації зазначених вимог, а також під час проходження співбесіди на зайняття вакантної посади заступника керівника ДКП", – йдеться у відповіді.
Передісторія:
- Журналісти Bihus.info зазначають, що чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а потім поновився і отримав за це 750 тисяч гривень.