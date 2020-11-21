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У Кіберполіції нарешті пояснили ситуацію із роботою чоловіка Венедіктової 

Субота, 21 листопада 2020, 06:46

У Кіберполіції стверджують, що чоловік генпрокурора Денис Колесник звільнився у законному порядку, а його посаду перевели у категорію "держслужбовця" для того, щоб "наблизити підрозділи кіберполіції до громадськості".

Джерело: відповідь Кіберполіції на запит "Радіо Свобода

Дослівно: "З метою наближення підрозділів кіберполіції до громадськості, у першу чергу відходу від стереотипу "каральної функції" поліції до надання сервісу, враховуючи досвід правоохоронних органів іноземних країн, прийняте рішення щодо проведення низки організаційно-штатних змін у структурі департаменту кіберполіції НП України, одна з яких – атестовану посаду заступника начальника департаменту, який відповідальний за напрямок надання сервісу, перевести в ранг державної служби (цивільна особа).

У зв’язку з чим посаду заступника начальника департаменту кіберполіції – начальника 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності) було скорочено".

Деталі: Там також пояснили, чому Колесник перебував на території департаменту після наказу про звільнення. Це, стверджують у Кіберполіції, через те, що при звільненні поліцейський має здати посаду, службову документацію, спецзасоби та матеріальні цінності, які за ним закріплені. 

"Виходячи з цього, Денис Колесник після звільнення перебував на території департаменту кіберполіції (ДКП) для реалізації зазначених вимог, а також під час проходження співбесіди на зайняття вакантної посади заступника керівника ДКП", – йдеться у відповіді. 

Передісторія: 

  • Журналісти Bihus.info зазначають, що чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а потім поновився і отримав за це 750 тисяч гривень.

Теми: Венедіктоваполіція


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