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В Киберполиции наконец объяснили ситуацию с работой мужа Венедиктовой

Суббота, 21 ноября 2020, 05:46
В Киберполиции наконец объяснили ситуацию с работой мужа Венедиктовой

В киберполиции утверждают, что муж генпрокурора Денис Колесник уволился в законном порядке, а его должность перевели в категорию "госслужащего" для того, чтобы "приблизить подразделения киберполиции к общественности".

Источник: ответ киберполиции на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "С целью приближения подразделений киберполиции к общественности, в первую очередь ухода от стереотипа "карательной функции" полиции в предоставлении сервиса, учитывая опыт правоохранительных органов иностранных государств, принято решение о проведении ряда организационно-штатных изменений в структуре департамента киберполиции НП Украина, одна из которых – аттестованную должность заместителя начальника департамента, ответственного за направление предоставления сервиса, перевести в ранг государственной службы (гражданское лицо).

В связи с чем должность заместителя начальника департамента киберполиции – начальника 2-го управления (организационно-аналитической работы и обеспечения деятельности) были сокращены".

Детали: Там также пояснили, почему Колесник находился на территории департамента после приказа об увольнении. Это, утверждают в киберполиции, потому, что при увольнении полицейский должен сдать должность, служебную документацию, спецсредства и материальные ценности, которые за ним закреплены.

"Исходя из этого, Денис Колесник после освобождения находился на территории департамента киберполиции (ДКП) для реализации указанных требований, а также при прохождении собеседования на занятие вакантной должности заместителя руководителя ДКП", – говорится в ответе.

Предыстория:

  • Журналисты Bihus.info отмечают, что муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился, а потом возобновился и получил за это 750 000 гривен.

Украинская правда

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Темы: Венедиктоваполиция
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