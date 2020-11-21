Ексміністр економіки стане радником Єрмака – джерела

Тимофій Милованов, колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, буде призначений радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: представник оточення Єрмака та член команди президента

Деталі: Відповідну інформацію УП підтвердили два джерела: одне із оточення голови Офісу, друге із команди президента Володимира Зеленського.

Милованов працював в уряді за часів прем’єрства Олексія Гончарука. Разом із його Кабміном у березні цього року він був відправлений у відставку.

До недавнього часу одним із радників Єрмака був Ігор Уманський, який до цього займав посаду міністра фінансів, проте не втримався в урядовому кріслі й місяця. Уманський вирішив піти з посади радника голови ОП через незгоду із карантином вихідного дня, витратами грошей із "ковідного" фонду на дороги та схеми на митниці та у податковій.

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