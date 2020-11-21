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Милованов заявил, что уже является советником Ермака

Суббота, 21 ноября 2020, 09:49

Экс-министр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: Милованов в Facebook

Дословно: "На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака.

И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины".

Детали: Милованов отметил, что в пятницу не предоставил "Украинской правде" подтверждения или комментария относительно своего возможного назначения советником Ермака, хотя издание к нему обращалось.

В комментариях к посту экс-министр выразил мнение, что "было бы некорректно давать новость одному СМИ, а не всем".

Вместе с тем, Милованов написал, что остается президентом Киевской школы экономики.

Что предшествовало: В ночь на субботу "Украинская правда" сообщила, что Милованов будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующую информацию УП подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второй из команды президента Владимира Зеленского.

Украинская правда
Темы: МиловановАндрей Ермак


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