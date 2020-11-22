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Суд відхилив позов Трампа щодо перерахунку голосів в Пенсільванії

Неділя, 22 листопада 2020, 04:00

Окружний суд в штаті Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, який просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

Джерело: CNN. Bloomberg

Деталі: Видання зазначає, що по суті, це була остання серйозна справа, спрямована на те, щоб відхилити або заблокувати достатню кількість голосів, які могли б повернути результати виборів на користь Трампа.

Суд також відмовив у можливості повторної подачі позову.

За даними агентства Bloomberg, суддя, який розглядав позов, порахував аргументи штабу Трампа "надуманими", а звинувачення - "спекулятивними".

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.
  • У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден.

Теми: СШАвибориТрамп


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