Суд відхилив позов Трампа щодо перерахунку голосів в Пенсільванії

Окружний суд в штаті Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, який просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

Джерело: CNN. Bloomberg

Деталі: Видання зазначає, що по суті, це була остання серйозна справа, спрямована на те, щоб відхилити або заблокувати достатню кількість голосів, які могли б повернути результати виборів на користь Трампа.

Суд також відмовив у можливості повторної подачі позову.

За даними агентства Bloomberg, суддя, який розглядав позов, порахував аргументи штабу Трампа "надуманими", а звинувачення - "спекулятивними".

Нагадаємо: