Суд отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании

Окружной суд в штате Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте.

Источник: CNN. Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что по сути, это была последняя серьезная дело, направленная на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы вернуть результаты выборов в пользу Трампа.

Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

Напомним: