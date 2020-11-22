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Суд отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании

Воскресенье, 22 ноября 2020, 04:00

Окружной суд в штате Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте.

Источник: CNN. Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что по сути, это была последняя серьезная дело, направленная на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы вернуть результаты выборов в пользу Трампа.

Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

Темы: СШАвиборыТрамп


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