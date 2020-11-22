Суд отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании
Воскресенье, 22 ноября 2020, 04:00
Окружной суд в штате Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте.
Источник: CNN. Bloomberg
Детали: Издание отмечает, что по сути, это была последняя серьезная дело, направленная на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы вернуть результаты выборов в пользу Трампа.
Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.