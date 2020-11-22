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Суд отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании

Воскресенье, 22 ноября 2020, 03:00
Суд отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании

Окружной суд в штате Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте.

Источник: CNN. Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что по сути, это была последняя серьезная дело, направленная на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы вернуть результаты выборов в пользу Трампа.

Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

Напомним: 

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
  • Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.
  • В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборыТрамп
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