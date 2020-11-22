Явка во втором туре в 11 городах составила 29,3% – "ОПОРА"

Интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 в 11 общинах, по данным Гражданской сети "ОПОРА", составляет 29,3%.

Источник: глава правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская

Дословно: "Интегрированная явка избирателей по данным Гражданской сети "ОПОРА" по состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3% (погрешность 1,4%)".

Детали: Айвазовская напомнила, что явка 25 октября на это время была 36,88% по данным ЦИК и 35,9% по данным "ОПОРЫ" (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%.

Справка: В воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.