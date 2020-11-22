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Другий тур: поліція відкрила 11 проваджень

Неділя, 22 листопада 2020, 20:38
Другий тур: поліція відкрила 11 проваджень

У день голосування поліцейські зареєстрували 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу, за якими розпочато 11 кримінальних проваджень та складено 10 адмінпротоколів.

Джерело: Нацполіція

 

Деталі: Найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській області – 206. У Львівській – 46, Полтавській – 41, Рівненській – 34, Миколаївській – 26, Донецькій – 15, Запорізькій – 14, Закарпатській – 12, Черкаській  – 11 та  у Кіровоградській – 2 порушення.

Здебільшого події стосувалися фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації – 177, незаконної агітації – 36, підкупу виборців – 20, конфлікту – 13, знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації – 12, фальсифікації виборчих документів – 8, незаконного опитування – 4, конфліктів між членами ТВК (ДВК) – 3,  спроби або винесення виборчого бюлетеня – 3.

Упродовж доби до ЄРДР унесено відомості щодо 11 кримінальних проваджень: 5 – за ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України (3 – у Львівській та 2 – у Дніпропетровській областях); 2 – за ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України (у Дніпропетровській та Рівненській областях); 1 – за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування) Кримінального кодексу України (у Закарпатській області); 1 – за ст. 159 (Порушення таємниці голосування) Кримінального кодексу України (у Дніпропетровській області); 1 – за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України (у Полтавській області); 1 – за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України (у Львівській області).

Довідка: У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містахЛьвові, Дніпрі, Миколаєві, Рівному, Полтаві, Черкасах, Ужгороді, Нікополі, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі.

Українська правда

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Теми: вибориполіція
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