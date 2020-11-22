Второй тур: полиция открыла 11 производств

В день голосования полицейские зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, по которым начато 11 уголовных производств и составлено 10 админпротоколов.

Источник: Нацполиция

Детали: Больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области – 206. Во Львовской – 46, Полтавской – 41, Ровенской – 34, Николаевской – 26, Донецкой – 15, Запорожской – 14, Закарпатской – 12, Черкасской – 11 и в Кировоградской – 2 нарушения.

В основном происшествия касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 177, незаконной агитации – 36, подкупа избирателей – 20, конфликта – 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации – 12, фальсификации избирательных документов – 8, незаконного опроса – 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) – 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня – 3.

За сутки в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах: 5 – по ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины (3 – во Львовской и 2 в Днепропетровской областях); 2 – по ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской и Ровенской областях), 1 – по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования) Уголовного кодекса Украины (в Закарпатской области); 1 – по ст. 159 (Нарушение тайны голосования) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской области); 1 – по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины (в Полтавской области); 1 – по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области).

Справка: В воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.