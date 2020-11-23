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Зеленський радіє, що новий карантин стримує епідемію

Понеділок, 23 листопада 2020, 14:30
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський радіє, що карантин дає результати й епідемію коронавірусу вдається стримувати.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 23 листопада  

Пряма мова Зеленського: "Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання".

Деталі: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася.

Президент також додав, що наразі важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей.  

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на це відповів, що минулого тижня уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей. Він пообіцяв, що "держава підтримає підприємців".

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Зеленськийкоронавірускарантин


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