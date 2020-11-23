Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський радіє, що новий карантин стримує епідемію

Понеділок, 23 листопада 2020, 13:30
Зеленський радіє, що новий карантин стримує епідемію
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський радіє, що карантин дає результати й епідемію коронавірусу вдається стримувати.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 23 листопада  

Пряма мова Зеленського: "Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання".

Деталі: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася.

Президент також додав, що наразі важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей.  

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на це відповів, що минулого тижня уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей. Він пообіцяв, що "держава підтримає підприємців".

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: