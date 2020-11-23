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Зеленский радуется, что новый карантин сдерживает эпидемию

Понедельник, 23 ноября 2020, 14:30
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский радуется, что карантин дает результаты и эпидемию коронавируса удается сдерживать.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 23 ноября

Прямая речь Зеленского: "Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост".

Детали: Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась.

Президент также добавил, что сейчас важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на это ответил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. Он пообещал, что "государство поддержит предпринимателей".

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоронавирускарантин


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