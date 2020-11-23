Зеленский радуется, что новый карантин сдерживает эпидемию
Президент Владимир Зеленский радуется, что карантин дает результаты и эпидемию коронавируса удается сдерживать.
Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 23 ноября
Прямая речь Зеленского: "Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост".
Детали: Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась.
Президент также добавил, что сейчас важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на это ответил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. Он пообещал, что "государство поддержит предпринимателей".
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Предыстория:
- 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере.
- 22 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 165 человек, потеряли 124 пациентов, признали выздоровление 4 143 человек.
- Президент Владимир Зеленский переболел коронавирусом.