У Кабміні ще не вирішили, чи продовжувати карантин вихідного дня - ЗМІ

У Кабінеті міністрів чекають аналізу впливу локдауну вихідного дня на захворюваність коронавирусною інфекцією COVID-19 і поки не обговорюють його продовження.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", яке цитує неназваного співрозмовника в уряді

Пряма мова співрозмовника: "Поки про продовження карантину вихідного дня не йдеться. Очікуємо аналіз впливу цих вихідних на захворюваність"

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