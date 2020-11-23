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У Кабміні ще не вирішили, чи продовжувати карантин вихідного дня - ЗМІ

Понеділок, 23 листопада 2020, 16:08
У Кабміні ще не вирішили, чи продовжувати карантин вихідного дня - ЗМІ

У Кабінеті міністрів чекають аналізу впливу локдауну вихідного дня на захворюваність коронавирусною інфекцією COVID-19 і поки не обговорюють його продовження.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", яке цитує неназваного співрозмовника в уряді

Пряма мова співрозмовника: "Поки про продовження карантину вихідного дня не йдеться. Очікуємо аналіз впливу цих вихідних на захворюваність"

Передісторія:

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • 22 листопада в Україні виявили 10 945 нових випадків коронавірусної хворобиCOVID-19, госпіталізували 1 165 осіб, втратили 124 пацієнтів, визнали одужання 4 143 осіб.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що карантин дає результати й епідемію коронавірусу вдається стримувати.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусКабінет міністрів
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