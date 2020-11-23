У Кабміні ще не вирішили, чи продовжувати карантин вихідного дня - ЗМІ
Понеділок, 23 листопада 2020, 17:08
У Кабінеті міністрів чекають аналізу впливу локдауну вихідного дня на захворюваність коронавирусною інфекцією COVID-19 і поки не обговорюють його продовження.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", яке цитує неназваного співрозмовника в уряді
Пряма мова співрозмовника: "Поки про продовження карантину вихідного дня не йдеться. Очікуємо аналіз впливу цих вихідних на захворюваність"
Передісторія:
- 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- 22 листопада в Україні виявили 10 945 нових випадків коронавірусної хворобиCOVID-19, госпіталізували 1 165 осіб, втратили 124 пацієнтів, визнали одужання 4 143 осіб.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що карантин дає результати й епідемію коронавірусу вдається стримувати.