В Кабмине еще нет решения о продлении карантина выходного дня - СМИ
Понедельник, 23 ноября 2020, 16:08
В Кабинете министров ожидают анализа влияния локдауна выходного дня на заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 и пока не обсуждают его продолжение.
Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует неназванного собеседника в правительстве
Прямая речь собеседника: "Пока о продлении карантина выходного дня речь не идет. Ожидаем анализ влияния этих выходных на заболеваемость"
Предыстория:
- 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
- 22 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1165 человек, умерло 124 пациентов, признали выздоровления 4143 человек.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что карантин дает результаты и эпидемию коронавируса удается сдерживать.