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В Кабмине еще нет решения о продлении карантина выходного дня - СМИ

Понедельник, 23 ноября 2020, 17:08

В Кабинете министров ожидают анализа влияния локдауна выходного дня на заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 и пока не обсуждают его продолжение.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует неназванного собеседника в правительстве

Прямая речь собеседника: "Пока о продлении карантина выходного дня речь не идет. Ожидаем анализ влияния этих выходных на заболеваемость"

Предыстория:

  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
  • 22 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1165 человек, умерло 124 пациентов, признали выздоровления 4143 человек.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что карантин дает результаты и эпидемию коронавируса удается сдерживать.

Темы: карантинкоронавирусКабинет министров


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