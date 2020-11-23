В Кабмине еще нет решения о продлении карантина выходного дня - СМИ

В Кабинете министров ожидают анализа влияния локдауна выходного дня на заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 и пока не обсуждают его продолжение.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует неназванного собеседника в правительстве

Прямая речь собеседника: "Пока о продлении карантина выходного дня речь не идет. Ожидаем анализ влияния этих выходных на заболеваемость"

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