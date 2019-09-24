Екс-дружина Князєва і "мішок грошей": ДБР розслідує недбалість митників
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо митників, які дозволили автомобілю з екс-дружиною колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва вивезти за кордон незадекларовану готівку на суму понад півмільйона євро.
Джерело: ДБР
Деталі: Слідчі розслідують справу "за поширеною у ЗМІ інформацією" під керівництвом Генпрокуратури.
ДБР повідомляє про 650 тисяч євро, незаконно вивезені за кордон через недбалість митників.
Дії працівників митного посту Львівської митниці ДФС кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу – невиконання, або неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Митникам загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років.
Цьому передувало затримання польськими прикордонниками трьох громадян України та громадянина Хорватії, які намагалися ввезти з України до Польщі незадекларовану готівку.
Польські ЗМІ повідомляли про 500 тисяч євро.
Затримання відбулось у суботу на прикордонному переході в Гребенному. Серед затриманих – екс-дружина колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва.
Передісторія:
- 23 вересня Українській правді стало відомо, що у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" між Україною і Польщею на вихідних затримали Mersedes-Benz, що перевозив півмільйона євро без необхідного декларування.
- Серед пасажирів була екс-дружина глави Нацполіції Вікторія Князєва.
- У той же день голова Нацполіції Сергій Князєв назвав дезінформацією затримання на кордоні між Україною і Польщею автомобіля з його екс-дружиною та півмільйоном євро.
- За його словами, екс-дружина працює у будівельній компанії "Атлант". Вона перетинала кордон разом із директором компанії 78-річним Вадимом Каганом.
- В автомобілі також були український та європейський партнери директора.
- Каган продав за 500 тисяч євро торгівельне приміщення у центрі Києва і віз гроші з собою.
- Князєв заявив, що Кагану довелося показати документи, і після цього "інцидент було вичерпано".
- 24 вересня Князєв повідомив, що подав у відставку. За словами джерела УП в Нацполіціі, рішення про відставку Князєва було прийнято ще минулого тижня через конфлікт навколо кадрових призначень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua