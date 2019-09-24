Екс-дружина Князєва і "мішок грошей": ДБР розслідує недбалість митників

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо митників, які дозволили автомобілю з екс-дружиною колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва вивезти за кордон незадекларовану готівку на суму понад півмільйона євро.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідчі розслідують справу "за поширеною у ЗМІ інформацією" під керівництвом Генпрокуратури.

ДБР повідомляє про 650 тисяч євро, незаконно вивезені за кордон через недбалість митників.

Дії працівників митного посту Львівської митниці ДФС кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу – невиконання, або неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Митникам загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років.

Цьому передувало затримання польськими прикордонниками трьох громадян України та громадянина Хорватії, які намагалися ввезти з України до Польщі незадекларовану готівку.

Польські ЗМІ повідомляли про 500 тисяч євро.

Затримання відбулось у суботу на прикордонному переході в Гребенному. Серед затриманих – екс-дружина колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва.

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