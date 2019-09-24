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Екс-дружина Князєва і "мішок грошей": ДБР розслідує недбалість митників

Вівторок, 24 вересня 2019, 19:12
Екс-дружина Князєва і мішок грошей: ДБР розслідує недбалість митників

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо митників, які дозволили автомобілю з екс-дружиною колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва вивезти за кордон незадекларовану готівку на суму понад півмільйона євро.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідчі розслідують справу "за поширеною у ЗМІ інформацією" під керівництвом Генпрокуратури.

ДБР повідомляє про 650 тисяч євро, незаконно вивезені за кордон через недбалість митників.

Дії працівників митного посту Львівської митниці ДФС кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу – невиконання, або неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Митникам загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років.

Цьому передувало затримання польськими прикордонниками трьох громадян України та громадянина Хорватії, які намагалися ввезти з України до Польщі незадекларовану готівку.

Польські ЗМІ повідомляли про 500 тисяч євро.

Затримання відбулось у суботу на прикордонному переході в Гребенному. Серед затриманих – екс-дружина колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва.

Передісторія:

  • 23 вересня Українській правді стало відомо, що у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" між Україною і Польщею на вихідних затримали Mersedes-Benz, що перевозив півмільйона євро без необхідного декларування.
  • Серед пасажирів була екс-дружина глави Нацполіції Вікторія Князєва.
  • У той же день голова Нацполіції Сергій Князєв назвав дезінформацією затримання на кордоні між Україною і Польщею автомобіля з його екс-дружиною та півмільйоном євро.
  • За його словами, екс-дружина працює у будівельній компанії "Атлант". Вона перетинала кордон разом із директором компанії 78-річним Вадимом Каганом.
  • В автомобілі також були український та європейський партнери директора.
  • Каган продав за 500 тисяч євро торгівельне приміщення у центрі Києва і віз гроші з собою.
  • Князєв заявив, що Кагану довелося показати документи, і після цього "інцидент було вичерпано".
  • 24 вересня Князєв повідомив, що подав у відставку. За словами джерела УП в Нацполіціі, рішення про відставку Князєва було прийнято ще минулого тижня через конфлікт навколо кадрових призначень.

Українська правда

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Теми: ДБРмитницяКнязєв СергійПольща
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