Майже 30 нардепів зараз хворіють на COVID-19 – Кондратюк
Понеділок, 23 листопада 2020, 21:56
Виконувачка обов'язків голови ВРУ Олена Кондратюк запевняє, що у парламенті та апараті ВР на коронавірус хворіє понад 60 людей.
Джерело: Кондратюк у Facebook
Пряма мова Кондратюк: "Станом на 23 листопада на COVID-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівники Апарату ВРУ".
Деталі: Вона також зазначила, що парламент "стурбований" урядом, який досі не подав доопрацьований проєкт Держбюджету на наступний рік. Кондратюк заявила, що нардепам не хочеться "повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей".
Нагадаємо:
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- 12 листопада у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19.
- За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.
Українська правда