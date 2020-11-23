Майже 30 нардепів зараз хворіють на COVID-19 – Кондратюк

Виконувачка обов'язків голови ВРУ Олена Кондратюк запевняє, що у парламенті та апараті ВР на коронавірус хворіє понад 60 людей.

Джерело: Кондратюк у Facebook

Пряма мова Кондратюк: "Станом на 23 листопада на COVID-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівники Апарату ВРУ".

Деталі: Вона також зазначила, що парламент "стурбований" урядом, який досі не подав доопрацьований проєкт Держбюджету на наступний рік. Кондратюк заявила, що нардепам не хочеться "повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей".

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