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Почти 30 нардепов сейчас болеют COVID-19 - Кондратюк

Понедельник, 23 ноября 2020, 22:56

Исполняющая обязанности председателя ВРУ Елена Кондратюк уверяет, что в парламенте и аппарате ВР на коронавирус болеет более 60 человек.

Источник: Кондратюк в Facebook

Прямая речь Кондратюк: "По состоянию на 23 ноября на COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ".

Детали: Она также отметила, что парламент "обеспокоен" правительством, до сих пор не подал доработанный проект госбюджета на следующий год. Кондратюк заявила, что нардепам не хочется "возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам".

Напомним:

  • 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
  • 12 ноября у первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
  • За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакоронавирус


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