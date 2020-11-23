Почти 30 нардепов сейчас болеют COVID-19 - Кондратюк
Понедельник, 23 ноября 2020, 21:56
Исполняющая обязанности председателя ВРУ Елена Кондратюк уверяет, что в парламенте и аппарате ВР на коронавирус болеет более 60 человек.
Источник: Кондратюк в Facebook
Прямая речь Кондратюк: "По состоянию на 23 ноября на COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ".
Детали: Она также отметила, что парламент "обеспокоен" правительством, которое до сих пор не подало доработанный проект госбюджета на следующий год. Кондратюк заявила, что нардепам не хочется "возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам".
Напомним:
- 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
- 12 ноября у первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
- За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
Украинская правда