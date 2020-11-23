Почти 30 нардепов сейчас болеют COVID-19 - Кондратюк

Исполняющая обязанности председателя ВРУ Елена Кондратюк уверяет, что в парламенте и аппарате ВР на коронавирус болеет более 60 человек.

Источник: Кондратюк в Facebook

Прямая речь Кондратюк: "По состоянию на 23 ноября на COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ".

Детали: Она также отметила, что парламент "обеспокоен" правительством, до сих пор не подал доработанный проект госбюджета на следующий год. Кондратюк заявила, что нардепам не хочется "возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам".

Напомним: