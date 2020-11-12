Стефанчук захворів на COVID-19

У першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка Стефанчука

Пряма мова: "Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом.

Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю".

Деталі: Нардеп закликав усіх тих, із ким контактував в останні дні, "уважно віднестися до стану свого здоров'я".

Наступне засідання Верховної Ради у пленарному режимі заплановане на 17 листопада. При цьому спікер Ради і перший його заступник захворіли на коронавірус.

Заступник глави ВР Олена Кондратюк про захворювання не повідомляла.

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