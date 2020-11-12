Стефанчук захворів на COVID-19
Четвер, 12 листопада 2020, 15:02
У першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19.
Джерело: Facebook-сторінка Стефанчука
Пряма мова: "Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом.
Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю".
Деталі: Нардеп закликав усіх тих, із ким контактував в останні дні, "уважно віднестися до стану свого здоров'я".
Наступне засідання Верховної Ради у пленарному режимі заплановане на 17 листопада. При цьому спікер Ради і перший його заступник захворіли на коронавірус.
Заступник глави ВР Олена Кондратюк про захворювання не повідомляла.
Нагадаємо:
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.
- Також позитивний результат тесту на COVID-19 отримав президент Володимир Зеленський. Захворів і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОПУ Юлії Ковалів.
Українська правда