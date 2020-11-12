Кожен 6-й нардеп заразився СOVID-19
Четвер, 12 листопада 2020, 09:50
За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в парламенті
Пряма мова: "Зараз активних хворих десь 23-25, ця кількість змінюється. А в загальному за весь час пандемії захворіли понад 70 депутатів".
Деталі: За словами співрозмовника, в секретаріаті парламенту активних хворих станом на 12 листопада понад 30 осіб, всього від вірусу постраждали понад 70 співробітників секретаріату.
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Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОПУ Юлії Ковалів.
- Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
- Раніше на коронавірус хворіли п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, глава партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та низка інших нардепів.
Ірина Балачук, УП