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Кожен 6-й нардеп заразився СOVID-19

Четвер, 12 листопада 2020, 10:50
Фото з сайту ВР

За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в парламенті

Пряма мова: "Зараз активних хворих десь 23-25, ця кількість змінюється. А в загальному за весь час пандемії захворіли понад 70 депутатів".

Деталі: За словами співрозмовника, в секретаріаті парламенту активних хворих станом на 12 листопада понад 30 осіб, всього від вірусу постраждали понад 70 співробітників секретаріату.

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Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірусВерховна Рада


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