Законопроєкти щодо е-декларування і КС мають напрацювати до 1 грудня

У Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні має напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду.

Джерело: заступник голови комітету з питано правової політики, нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря в Facebook

Пряма мова: "Розпорядженням заступника голови ВР створено робочу групу з представників депутатських фракцій (груп), яка до 1 грудня 2020 року має напрацювати узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються е-декларування та організації діяльності Конституційного суду".

Деталі: До робочої групи увійшли: Денис Монастирський, Ольга Совгиря, Андрій Костін, Давид Арахамія, Микола Бабенко, Тарас Батенко, Сергій Власенко, Руслан Князевич, Антоніна Славицька та Ярослав Юрчишин.

Що було раніше: 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.

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