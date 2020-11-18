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Законопроєкти щодо е-декларування і КС мають напрацювати до 1 грудня

Середа, 18 листопада 2020, 10:27
Законопроєкти щодо е-декларування і КС мають напрацювати до 1 грудня
Фото з сайту ВР

У Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні має напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду.

Джерело: заступник голови комітету з питано правової політики, нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря в Facebook

Пряма мова: "Розпорядженням заступника голови ВР створено робочу групу з представників депутатських фракцій (груп), яка до 1 грудня 2020 року має напрацювати узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються е-декларування та організації діяльності Конституційного суду".

Деталі: До робочої групи увійшли: Денис Монастирський, Ольга Совгиря, Андрій Костін, Давид Арахамія, Микола Бабенко, Тарас Батенко, Сергій Власенко, Руслан Князевич, Антоніна Славицька та Ярослав Юрчишин.

Що було раніше: 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.
  • Понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
  • Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд". 

Українська правда
Теми: Верховна РадазаконодавстводеклараціїКС
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