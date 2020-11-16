Разумков пропонує створити робочу групу, щоб вирішити конституційну кризу
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
Джерело: сайт парламенту з посиланням на онлай-включення Разумкова на погоджувальній раді 16 листопада
Пряма мова: "Я впевнений, що необхідно перейти до другого етапу – створити робочу групу, яка б вже почала напрацьовувати ті законодавчі ініціативи, які планувалися. Ми не можемо "займати позицію страуса" і робити вигляд, що ця проблема вирішиться без нас".
Деталі: Він додав, що законопроєкт №4304 (Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та ККУ), який підтримали майже всі політичні сили і фракції, досі залишається актуальним.
Крім того, Разумков зазначив, що Верховна Рада має сконцентрувати зусилля і на боротьбі з коронавірусом.
Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського
Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.
- Понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
- Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд".