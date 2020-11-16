Разумков пропонує створити робочу групу, щоб вирішити конституційну кризу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.

Джерело: сайт парламенту з посиланням на онлай-включення Разумкова на погоджувальній раді 16 листопада

Пряма мова: "Я впевнений, що необхідно перейти до другого етапу – створити робочу групу, яка б вже почала напрацьовувати ті законодавчі ініціативи, які планувалися. Ми не можемо "займати позицію страуса" і робити вигляд, що ця проблема вирішиться без нас".

Деталі: Він додав, що законопроєкт №4304 (Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та ККУ), який підтримали майже всі політичні сили і фракції, досі залишається актуальним.

Крім того, Разумков зазначив, що Верховна Рада має сконцентрувати зусилля і на боротьбі з коронавірусом.

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