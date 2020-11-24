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Лукашенко планує заборонити біло-червоно-білий прапор, з яким білоруси виходять на мітинги

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:59

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що парламент розгляне законопроект про неприпустимість героїзації нацизму. Раніше він називав фашистським біло-червоно-білий прапор.

Джерело: Tut.by, пресслужба Лукашенка

Деталі: Під час вручення вірчих грамот, Лукашенко сказав послу Ізраїлю, що невдовзі парламент розгляне законопроект про неприпустимість героїзації нацизму в Білорусі.

Пряма мова Лукашенка: "Наші держави послідовно відстоюють абсолютну неприпустимість перегляду її підсумків і героїзації нацизму (до речі, найближчим часом наш парламент розгляне законопроект про неприпустимість героїзації нацизму в Білорусі).

Так званої героїзацією сьогодні грішать дуже багато країн, особливо розташовані поруч з нами. А даремно. Переконаний , що ніякі заслуги перед вітчизною не можуть виправдати злочини проти людства".

Що цьому передувало: Місцеві видання вказують, що раніше Лукашенко вказував, що не ходить під біло-червоно-білим прапором, оскільки той "фашистський". Він обіцяв "прибрати цю фашистську символіку з суспільства".

Передісіторія:

  • В Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
  • Україна,багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
  • Мітингарі виходять на акції із біло-червоно-білим прапором, який до 1995 року був державним у Білорусі.

Теми: БілорусьЛукашенко


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