Лукашенко планує заборонити біло-червоно-білий прапор, з яким білоруси виходять на мітинги

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що парламент розгляне законопроект про неприпустимість героїзації нацизму. Раніше він називав фашистським біло-червоно-білий прапор.

Джерело: Tut.by, пресслужба Лукашенка

Деталі: Під час вручення вірчих грамот, Лукашенко сказав послу Ізраїлю, що невдовзі парламент розгляне законопроект про неприпустимість героїзації нацизму в Білорусі.

Пряма мова Лукашенка: "Наші держави послідовно відстоюють абсолютну неприпустимість перегляду її підсумків і героїзації нацизму (до речі, найближчим часом наш парламент розгляне законопроект про неприпустимість героїзації нацизму в Білорусі).

Так званої героїзацією сьогодні грішать дуже багато країн, особливо розташовані поруч з нами. А даремно. Переконаний , що ніякі заслуги перед вітчизною не можуть виправдати злочини проти людства".

Що цьому передувало: Місцеві видання вказують, що раніше Лукашенко вказував, що не ходить під біло-червоно-білим прапором, оскільки той "фашистський". Він обіцяв "прибрати цю фашистську символіку з суспільства".

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