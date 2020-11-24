Лукашенко планирует запретить флаг, с которым белорусы выходят на митинги

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Ранее он называл фашистским бело-красно-белый флаг.

Источник: Tut.by, пресс-служба Лукашенко

Детали: Во время вручения верительных грамот, Лукашенко сказал послу Израиля, что скоро парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси.

Прямая речь Лукашенко: " Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее итогов и героизации нацизма (кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси).

Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества".

Что этому предшествовало: Местные издания указывают, что ранее Лукашенко говорил, что не ходит под бело-красно-белым флагом, поскольку тот "фашистский". Он обещал "убрать эту фашистскую символику из общества".

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