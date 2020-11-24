Лукашенко планирует запретить флаг, с которым белорусы выходят на митинги
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Ранее он называл фашистским бело-красно-белый флаг.
Источник: Tut.by, пресс-служба Лукашенко
Детали: Во время вручения верительных грамот, Лукашенко сказал послу Израиля, что скоро парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси.
Прямая речь Лукашенко: " Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее итогов и героизации нацизма (кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси).
Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества".
Что этому предшествовало: Местные издания указывают, что ранее Лукашенко говорил, что не ходит под бело-красно-белым флагом, поскольку тот "фашистский". Он обещал "убрать эту фашистскую символику из общества".
Передиситория:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против Лукашенка.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- Митингующие выходят на акции с бело-красно-белым флагом, который до 1995 года был государственным в Беларуси.