Росія відкрито підтримала план бойовиків на Донбасі

Представник Росії у Тристоронній контактній групі підтримав план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

Джерело: повідомлення групи "Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі", коментар речника делегації Олексія Арестовича "Українській правді"

Деталі: Під час засідання у вівторок Політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі представник Росії відкрито підтримав план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

За словами Арестовича, це вперше, коли Росія підтримала план саме представників ОРДЛО з непідконтрольної території. Він додав, що такий план вони подали ще місяць тому.

Дослівно: "На засіданні Політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності.

А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо їх відповіді".

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