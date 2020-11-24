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Росія відкрито підтримала план бойовиків на Донбасі

Вівторок, 24 листопада 2020, 16:12
Росія відкрито підтримала план бойовиків на Донбасі

Представник Росії у Тристоронній контактній групі підтримав план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

Джерело: повідомлення групи "Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі", коментар речника делегації Олексія Арестовича "Українській правді"

Деталі: Під час засідання у вівторок Політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі представник Росії відкрито підтримав план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

За словами Арестовича, це вперше, коли Росія підтримала план саме представників ОРДЛО з непідконтрольної території. Він додав, що такий план вони подали ще місяць тому.  

Дослівно: "На засіданні Політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності.

А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо їх відповіді".

Передісторія:

  • 10 листопада повідомлялося, що український "План дій" у ТКГ щодо Донбасу взято за основу, але про конкретні результати говорити зарано.
  • Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Українська правда

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Теми: РосіяДонбасООС
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