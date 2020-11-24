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Россия открыто поддержала план боевиков на Донбассе

Вторник, 24 ноября 2020, 17:12

Представитель России в Трехсторонний контактной группе поддержал план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

Источник: сообщение группы "Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе", комментарий представителя делегации Алексея Арестовича "Украинской правде"

Детали: Во время заседания во вторник Политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе представитель России открыто поддержал план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

По словам Арестовича, это первый раз, когда Россия поддержала план именно представителей ОРДЛО с неподконтрольной территории. Он добавил, что такой план они подали еще месяц назад.

Дословно: "На заседании Политического подгруппы новости получили признак сенсационности.

В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа".

Предыстория:

  • 10 ноября сообщалось, что украинский "План действий" в ТКГ по Донбасса взят за основу, но о конкретных результатах говорить рано.
  • Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассООС


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