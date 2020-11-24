Россия открыто поддержала план боевиков на Донбассе

Представитель России в Трехсторонний контактной группе поддержал план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

Источник: сообщение группы "Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе", комментарий представителя делегации Алексея Арестовича "Украинской правде"

Детали: Во время заседания во вторник Политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе представитель России открыто поддержал план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

По словам Арестовича, это первый раз, когда Россия поддержала план именно представителей ОРДЛО с неподконтрольной территории. Он добавил, что такой план они подали еще месяц назад.

Дословно: "На заседании Политического подгруппы новости получили признак сенсационности.

В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа".

Предыстория: