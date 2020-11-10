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"План дій" щодо Донбасу взяли за основу - делегація України в ТКГ

Вівторок, 10 листопада 2020, 16:59
План дій щодо Донбасу взяли за основу - делегація України в ТКГ

Український "План дій" щодо Донбасу взято за основу, але про конкретні результати говорити зарано.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці української делегації в ТКГ

Дослівно: "На засіданні політичної підгрупи головною новиною стало обговорення українського "Плану дій". Певне здивування нашої делегації викликало ствердження російської сторони, що, нібито, Українська делегація обіцяла затвердження "Плану" українським парламентом.

Проте після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія та парламентський суверенітет, і Делегація може лише надавати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, бесіда швидко повернулася в конструктивне русло.

Ще зарано казати про результати, але, принаймні, можна сказати, що український "План" взятий за основу".

Деталі: Нагадується також, що 10 листопада українська сторона відкрила КПВВ у Луганській та Донецькій областях, зокрема два нових на Луганщині.

Російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.

Зазначається, що на переговорах у вівторок вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.

Конкретні умови будуть обговорені 11 листопада, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Що передувало: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський назвав можливими вибори на Донбасі навесні 2021 року, але наголосив, що вибори - не самоціль, головне – деокупація Донбасу.

Українська правда
Теми: ДонбасМінські угоди
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