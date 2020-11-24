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СБУ викрила колишнього снайпера бойовиків "ЛНР", який переховувався у Харкові

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:48

Служба безпеки України викрила колишнього учасника  терористичної організації "ЛНР", який воював проти сил антитерористичної операції на Луганщині.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники та слідчі СБУ встановили, що у 2015 році мешканець Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова".

Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов снайперську підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер". З серпня 2015 до липня 2016 року складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. Зокрема у складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте.

Звільнившись зі "служби" у бойовиків, зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців.

Наразі колишньому бойовику повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

Нагадаємо: 24 листопада ворожий снайпер у передмісті Авдіївки поранив військовослужбовця Операції об’єднаних сил. У важкому стані бійця доправили до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.

Українська правда
Теми: тероризмвійнаООССБУ


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