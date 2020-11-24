Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ викрила колишнього снайпера бойовиків "ЛНР", який переховувався у Харкові

Вівторок, 24 листопада 2020, 16:48
СБУ викрила колишнього снайпера бойовиків ЛНР, який переховувався у Харкові

Служба безпеки України викрила колишнього учасника  терористичної організації "ЛНР", який воював проти сил антитерористичної операції на Луганщині.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники та слідчі СБУ встановили, що у 2015 році мешканець Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова".

Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов снайперську підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер". З серпня 2015 до липня 2016 року складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. Зокрема у складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте.

Звільнившись зі "служби" у бойовиків, зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців.

Наразі колишньому бойовику повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

Нагадаємо: 24 листопада ворожий снайпер у передмісті Авдіївки поранив військовослужбовця Операції об’єднаних сил. У важкому стані бійця доправили до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: тероризмвійнаООССБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
тероризм
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: