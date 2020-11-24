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СБУ разоблачила бывшего снайпера боевиков "ЛНР", который скрывался в Харькове

Вторник, 24 ноября 2020, 17:48

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации "ЛНР", который воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине.

Источник: СБУ

Детали: Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова".

Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер". С августа 2015 по июль 2016 года в составе диверсионных групп он выполнял задания вдоль линии соприкосновения. В частности, в составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.

Уволившись со "службы" у боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Напомним: 24 ноября вражеский снайпер в пригороде Авдеевки ранил военнослужащего Операции объединенных сил - он в тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии бойца доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Украинская правда
Темы: терроризмвойнаООССБУ


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