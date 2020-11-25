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Уряд підготував законопроєкт для боротьби з клонами на виборах

Середа, 25 листопада 2020, 14:52

Кабінет міністрів погодив проєкт закону, яким пропонують попереджати виборців про те, що кандидати змінювали прізвище, ім’я і по-батькові за пів року до виборів.

Джерело: Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана 

Деталі: На засіданні 25 листопада Кабмін схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Виборчого кодексу України".

Проєктом пропонується "інформувати виборців про кандидатів, які протягом 6 останніх місяців до дня виборів змінювали прізвище та/або власне ім'я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по-батькові шляхом обов'язку внесення таких відомостей до інформаційних плакатів, інформаційних буклетів, у виборчий бюлетень, а також оприлюднення цієї інформації ЦВК та ТВК".

Мокан пояснив, що такі зміни зумовлені випадками введення в оману виборців кандидатами щодо своєї особистості.

Чому це важливо: Під час місцевих виборів Україну "атакувало" нашестя клонів. Подекуди траплялися випадки реєстрації кількох повних тезок і розрізнити кандидатів можна було лише за біографічними даними. 

Так, цьогоріч на посаду міського голови Ужгорода зареєстрували трьох тезок, серед них і чинного главу міста Богдана Андріїва, а в Одесі за крісло мера боролися 2 Зеленських, 5 Філімонових і Саакашвілі.

За результатами опитувань, деякі виборці плутаються і помилково голосують не за того кандидата. 

Нагадаємо: 

  • Торік на позачергових виборах до Верховної Ради реєстрували 8 кандидатів з прізвищем Зеленський.
  • А на президентських виборах президента України балотувався Юрій Тимошенка Володимирович і Юлія Тимошенко Володимирівна.

Українська правда
Теми: вибориКабінет міністрів


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