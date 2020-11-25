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Кабмин подготовил законопроект для борьбы с клонами на выборах

Среда, 25 ноября 2020, 14:52

Кабинет министров согласовал проект закона, которым предлагается предупреждать избирателей о том, что кандидаты меняли фамилию, имя и отчество за пол года до выборов.

Источник: Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана

Детали: На заседании 25 ноября Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины".

Проектом предлагается "информировать избирателей о кандидатах, которые в течение 6 последних месяцев до дня выборов меняли фамилию и/или имя собственное (одно из имен или все имена), и/или отчество путем обязанности внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК".

Мокан пояснил, что такие изменения обусловлены случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности.

Почему это важно: Во время местных выборов Украину "атаковало" нашествие клонов. Кое-где попадались случаи регистрации нескольких полных тезок и различить кандидатов можно было только по биографическим данным.

Так, в этом году на должность городского головы Ужгорода зарегистрировали трех тезок, среди них и действующего главу города Богдана Андриева, а в Одессе за кресло мэра боролись 2 Зеленских, 5 Филимонов и Саакашвили.

По результатам опросов, некоторые избиратели путаются и по ошибке голосуют не за того кандидата.

Напомним:

  • В прошлом году на внеочередных выборах в Верховную Раду регистрировали 8 кандидатов с фамилией Зеленский.
  • А на президентских выборах президента Украины баллотировался Юрий Тимошенко Владимирович и Юлия Тимошенко Владимировна.

Украинская правда
Темы: виборыКабинет министров


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