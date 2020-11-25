Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Після розмови з головою Венеційки Зеленський написав йому листа

Середа, 25 листопада 2020, 17:13

Президент Володимир Зеленський надіслав листа голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Володимир Зеленський звертається до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи".

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія:

  • 20 листопада Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.
  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Теми: ЗеленськийКонституціяКС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін погодив голів Закарпатської і Харківської ОДА, першим став винороб

Шмигаль не виключає локдауну на зимові свята

"Батьківщину" позбавили державного фінансування

Набули чинності зміни до ПДР для водіїв, велосипедистів і пішоходів

Байден озвучив свої кроки на перші 100 днів при владі

COVID в Україні: 13 882 випадки за добу, Київ і область збавили "оберти"

Усі новини...
Зеленський
Путін поки не планує розмову з Зеленським – Пєсков
Президент (без) регіонів. Як Зеленський хоче втримати вплив на країну
Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули
Останні новини
17:13
Після розмови з головою Венеційки Зеленський написав йому листа
17:10
Розвідка попередила, що РФ намагається дискредитувати керівництво України
17:06
Громадська рада Нацкомісії з тарифів хоче, аби "Нафтогаз" продавав газ на біржі
17:01
12-річна учениця "замінувала" школу в Києві, евакуювали 300 осіб
17:00
Кабмін відстрочив повноцінний запуск державної е-системи в сфері будівництва
16:36
ЄС і Рада Європи вкотре нагадали Україні про Стамбульську конвенцію
16:23
фото, відеоКомандир-зрадник з Нацгвардії виявився російським шпигуном – СБУ
16:10
ВВП Єврозони може впасти на 3% до кінця 2020 року
16:10
В Києві затримали замовників викрадення лідера ромської громади Харкова
15:36
Мером Миколаєва залишається чинний глава міста, кандидат від ОПЗЖ програв
Усі новини...