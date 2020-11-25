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Після розмови з головою Венеційки Зеленський написав йому листа

Середа, 25 листопада 2020, 16:13
Після розмови з головою Венеційки Зеленський написав йому листа

Президент Володимир Зеленський надіслав листа голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Володимир Зеленський звертається до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи".

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Передісторія:

  • 20 листопада президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.
  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКонституціяКС
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