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После разговора с председателем "Венецыйки" Зеленский написал ему письмо

Среда, 25 ноября 2020, 17:13

Президент Владимир Зеленский направил письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением Конституционного Суда от 27 октября.

Источник: Сообщение Офиса президента

Дословно: "Владимир Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса".

Знать больше: КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского

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Предыстория:

  • 20 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения конституционного кризиса в Украине.
  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса.
  • Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКонституцияКС


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