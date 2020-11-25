После разговора с председателем "Венецыйки" Зеленский написал ему письмо
Президент Владимир Зеленский направил письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением Конституционного Суда от 27 октября.
Источник: Сообщение Офиса президента
Дословно: "Владимир Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.
Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса".
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Предыстория:
- 20 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения конституционного кризиса в Украине.
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса.
- Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.