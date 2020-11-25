После разговора с председателем "Венецыйки" Зеленский написал ему письмо

Президент Владимир Зеленский направил письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением Конституционного Суда от 27 октября.

Источник: Сообщение Офиса президента

Дословно: "Владимир Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса".

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