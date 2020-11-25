Росія звинуватила Україну в загостренні ситуації на Донбасі

Представник Росії в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Борис Гризлов після чергового засідання заявив, що України намагається загострити конфлікт.

Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує Гризлова

Пряма мова Гризлова: "Підсумки зустрічі показали, що київська влада робить все, щоб загострити конфлікт з Донбасом.

Чинне керівництво України обіцяло виконати Мінські угоди і забезпечити мир в Донбасі протягом року. Рік пройшов, а результату немає. Наявна тенденція переходу української сторони від публічної демагогії до організації медійних провокацій".

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