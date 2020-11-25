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Росія звинуватила Україну в загостренні ситуації на Донбасі

Середа, 25 листопада 2020, 18:42

Представник Росії в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Борис Гризлов після чергового засідання заявив, що України намагається загострити конфлікт.

Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує Гризлова

Пряма мова Гризлова: "Підсумки зустрічі показали, що київська влада робить все, щоб загострити конфлікт з Донбасом.

Чинне керівництво України обіцяло виконати Мінські угоди і забезпечити мир в Донбасі протягом року. Рік пройшов, а результату немає. Наявна тенденція переходу української сторони від публічної демагогії до організації медійних провокацій".

Передісторія:

  • 24 листопада Представник Росії у Тристоронній контактній групі підтримав план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.
  • 10 листопада повідомлялося, що український "План дій" у ТКГ щодо Донбасу взятоза основу, але про конкретні результати говорити зарано.
  • Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів31 березня 2021 року.

Теми: РосіяУкраїнаДонбасвійна


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