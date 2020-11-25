Россия обвинила Украину в обострении ситуации на Донбассе
Среда, 25 ноября 2020, 18:42
Представитель России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов после очередного заседания заявил, что Украина делает все, чтобы обострить конфликт.
Источник: российское агентство ТАСС, которое цитирует Грызлова
Прямая речь Грызлова: "Итоги встречи показали, что киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом, - заявил он. - Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет.
Наличествует тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций".
Предыстория:
- Представитель России в Трехсторонний контактной группе поддержал план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.
- 10 ноября сообщалось, что украинский "План действий" в ТКГ по Донбасса взят за основу, но о конкретных результатах говорить рано.
- Украинская сторона подготовиладля ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.