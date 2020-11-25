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Россия обвинила Украину в обострении ситуации на Донбассе

Среда, 25 ноября 2020, 17:42
Россия обвинила Украину в обострении ситуации на Донбассе

Представитель России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов после очередного заседания заявил, что Украина делает все, чтобы обострить конфликт.

Источник: российское агентство ТАСС, которое цитирует Грызлова

Прямая речь Грызлова: "Итоги встречи показали, что киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом, - заявил он. - Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет.

Наличествует тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций".

Предыстория:

  • Представитель России в Трехсторонний контактной группе поддержал план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.
  • 10 ноября сообщалось, что украинский "План действий" в ТКГ по Донбасса взят за основу, но о конкретных результатах говорить рано.
  • Украинская сторона подготовиладля ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраинаДонбассвойна
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