Россия обвинила Украину в обострении ситуации на Донбассе

Представитель России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов после очередного заседания заявил, что Украина делает все, чтобы обострить конфликт.

Источник: российское агентство ТАСС, которое цитирует Грызлова

Прямая речь Грызлова: "Итоги встречи показали, что киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом, - заявил он. - Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет.

Наличествует тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций".

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