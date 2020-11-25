Кравчук вимагає від росіян розслідувати вбивство снайпером українського військового

Глава Української делегації ТКГ Леонід Кравчук під час онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі від кулі російського снайпера українського військового.

Джерело: пресслужба Української делегації ТКГ

Деталі: Також Кравчук заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі вчора від кулі російського снайпера військовослужбовця 72 ОМБР В’ячеслава Мінкіна.

Він зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні.

Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі, до кінця цього року.

Україна ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, на якому були б розглянуті такі питання:

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,

міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Нагадаємо: У вівторок помер у лікарні поранений кулею снайпера боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.