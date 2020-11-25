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Кравчук вимагає від росіян розслідувати вбивство снайпером українського військового

Середа, 25 листопада 2020, 19:43
Кравчук вимагає від росіян розслідувати вбивство снайпером українського військового

Глава Української делегації ТКГ Леонід Кравчук під час онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі від кулі російського снайпера українського військового.

Джерело: пресслужба Української делегації ТКГ

Деталі: Також Кравчук заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі вчора від кулі російського снайпера військовослужбовця 72 ОМБР В’ячеслава Мінкіна.

Він зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні.

Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі, до кінця цього року.

Україна ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, на якому були б розглянуті такі питання:

  • звільнення утримуваних осіб,
  • розблокування російською стороною роботи КПВВ,
  • фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,
  • фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,
  • забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,
  • міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Нагадаємо: У вівторок помер у лікарні поранений кулею снайпера боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.

Українська правда

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Теми: ТКГКравчукДонбасвійна
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