Кравчук вимагає від росіян розслідувати вбивство снайпером українського військового
Глава Української делегації ТКГ Леонід Кравчук під час онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі від кулі російського снайпера українського військового.
Джерело: пресслужба Української делегації ТКГ
Деталі: Також Кравчук заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі вчора від кулі російського снайпера військовослужбовця 72 ОМБР В’ячеслава Мінкіна.
Він зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні.
Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі, до кінця цього року.
Україна ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, на якому були б розглянуті такі питання:
- звільнення утримуваних осіб,
- розблокування російською стороною роботи КПВВ,
- фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,
- фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,
- забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,
- міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.
Нагадаємо: У вівторок помер у лікарні поранений кулею снайпера боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.