Кравчук требует от россиян расследовать убийство снайпером украинского военного
Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук во время онлайн-заседания Трехсторонней контактной группы заявил российской стороне решительный протест гибели от пули российского снайпера украинского военного.
Источник: пресс-служба Украинской делегации ТКГ
Детали: Также Кравчук заявил российской стороне решительный протест гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 ОМБР Вячеслава Минкина.
Он потребовал от представителей РФ расследование этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействие в этом расследовании.
Кравчук принципиально требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже, до конца этого года.
Украина инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором были бы рассмотрены следующие вопросы:
- освобождение удерживаемых лиц,
- разблокировка российской стороной работы КПВВ,
- финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,
- финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,
- международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.
Напомним: Во вторник умер в больнице раненный пулей снайпера боец 72 ОМБР имени Черных Запорожцев.