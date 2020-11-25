Кравчук требует от россиян расследовать убийство снайпером украинского военного

Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук во время онлайн-заседания Трехсторонней контактной группы заявил российской стороне решительный протест гибели от пули российского снайпера украинского военного.

Источник: пресс-служба Украинской делегации ТКГ

Детали: Также Кравчук заявил российской стороне решительный протест гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 ОМБР Вячеслава Минкина.

Он потребовал от представителей РФ расследование этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействие в этом расследовании.

Кравчук принципиально требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже, до конца этого года.

Украина инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором были бы рассмотрены следующие вопросы:

освобождение удерживаемых лиц,

разблокировка российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,

финализация договоренности о четырех новых участках разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.

Напомним: Во вторник умер в больнице раненный пулей снайпера боец ​​72 ОМБР имени Черных Запорожцев.