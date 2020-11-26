Разумков продолжит самоизоляцию: второй тест на COVID – положительный
Четверг, 26 ноября 2020, 09:49
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после 2 недель самоизоляции из-за коронавируса, будет оставаться дома и в дальнейшем, поскольку его второй тест на COVID также положительный.
Источник: Разумков в Facebook
Прямая речь: "Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "положительный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе".
Детали: По словам Разумкова, статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительна. В то же время он выразил надежду, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний положительно повлияют на общую картину.
Предыстория:
- 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
- 12 ноября у первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
- За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
Украинская правда