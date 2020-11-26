Разумков продолжит самоизоляцию: второй тест на COVID – положительный

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после 2 недель самоизоляции из-за коронавируса, будет оставаться дома и в дальнейшем, поскольку его второй тест на COVID также положительный.

Источник: Разумков в Facebook

Прямая речь: "Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "положительный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе".

Детали: По словам Разумкова, статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительна. В то же время он выразил надежду, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний положительно повлияют на общую картину.

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