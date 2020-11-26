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Разумков продолжит самоизоляцию: второй тест на COVID – положительный

Четверг, 26 ноября 2020, 08:49
Разумков продолжит самоизоляцию: второй тест на COVID – положительный
Фото с Facebook Разумкова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после 2 недель самоизоляции из-за коронавируса, будет оставаться дома и в дальнейшем, поскольку его второй тест на COVID также положительный.

Источник: Разумков в Facebook

Прямая речь: "Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "положительный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе".

Детали: По словам Разумкова, статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительна. В то же время он выразил надежду, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний положительно повлияют на общую картину.

Разумков также ожидает, что на следующей неделе уже сможет вернуться к полноценной парламентской работе.

Предыстория:

  • 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
  • 12 ноября у первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
  • За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

Украинская правда
Темы: Разумков Дмитрийкоронавирус
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