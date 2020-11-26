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Білорусь вручила ноту протесту українському послу

Четвер, 26 листопада 2020, 09:39
Білорусь вручила ноту протесту українському послу

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через "антибілоруські акції" і протести біля дипломатичних будівель Білорусі в Україні.

Джерело: пресслужба білоруського МЗС

Дослівно: "Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії"...

Деталі: Кизиму висловили "крайню заклопотаність бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони".

Відомство заявляє, що "діяльність радикальних елементів" біля будівлі посольства Білорусі в Києві створює загрозу для функціонування і безпеки співробітників посольства і членів їх сімей.

Відзначається, що Білорусь чекає реакції від України через "провокації" біля консульства Білорусі у Львові.

Там сподіваються, що "акти вандалізму будуть належним чином розслідувані, отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України, а винні понесуть справедливе покарання".

Передісторія:

  • У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
  • Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією. 

Українська правда
Теми: БілорусьУкраїнаміжнародні відносиниМЗСмітинги
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