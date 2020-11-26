Білорусь вручила ноту протесту українському послу
Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через "антибілоруські акції" і протести біля дипломатичних будівель Білорусі в Україні.
Джерело: пресслужба білоруського МЗС
Дослівно: "Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії"...
Деталі: Кизиму висловили "крайню заклопотаність бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони".
Відомство заявляє, що "діяльність радикальних елементів" біля будівлі посольства Білорусі в Києві створює загрозу для функціонування і безпеки співробітників посольства і членів їх сімей.
Відзначається, що Білорусь чекає реакції від України через "провокації" біля консульства Білорусі у Львові.
Там сподіваються, що "акти вандалізму будуть належним чином розслідувані, отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України, а винні понесуть справедливе покарання".
Передісторія:
- У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
- Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією.